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ABD: Ruslar Libya'da 'drone'umuzu düşürdü

ABD Afrika Komutanlığı, geçen ay Libya yakınlarında ABD'ye ait insansız hava aracını (drone) Rusya hava savunma sisteminin düşürdüğünü iddia etti.

07.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:50ABD: Ruslar Libya'da 'drone'umuzu düşürdü

ABD Komutanlığı, geçen ay yakınlarında ABD'ye ait insansız hava aracını (drone) Rusya hava savunma sisteminin düşürdüğünü iddia etti. .

ABD Afrika Komutanlığı, 21 Kasım'da ABD'ye ait bir silahsız dronenun Libya yakınlarında kaybolduğunu bildirmiş ve dronenun bulunması için çalışmalara başlandığını duyurmuştu. ABD Afrika Komutanı General Stephen Townsend, drone'u Rus kuvvetlerinin düşürdüğünü iddia etti.Townsend, kayıp drone'un arkasında Rus Savunma Kuvvetleri veya Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu'nun olduğunu ve bölgedeki hava savunma sistemleri operatörlerinin drone'a ateş açmadan önce ABD tarafından kontrol edildiğini bilmediklerini düşündüğünü söyledi. Townsend, "Fakat şu an kime ait olduğunu biliyorlar ve iade etmeyi reddediyorlar. Droneun nerede olduğunu bilmediklerini söylüyorlar ama ben buna inanmıyorum" dedi.

Rusya makamları General Townsend'in iddiaları ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



Amerika Birleşik Devletleri, Afrika, Libya, Dünya

Kaynak: DHA

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