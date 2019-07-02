ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı

ABD, Rusya ve Avrupa'da kritik saatler yaşanıyor. Beyaz Saray'da acil durum ilanı sonrası başlayan dünya gündemindeki sıcak saatler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bütün randevularını iptal etmesiyle devam etti.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI ACİL OLARAK BEYAZ SARAY'A ÇAĞRILDI

İlk olarak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'a acil olarak çağrıldı. Pence'in New Hampshire eyaletine bağlı Manchester kentinde bir programı vardı. İddiaya göre; Pence'in uçağı acil durum gerekçesiyle havada dönerek başkent Washington'a hareket etti.

Bu gelişmeyle hemen hemen aynı zamanlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planlanan programını iptal ederek, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu acil toplantıya çağırdı.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Avrupa Birliği Güvenlik Konseyi'nin Brüksel'de acil toplantıya çağrıldı. Rusya, ABD ve Avrupa denklemindeki acil kodlu toplantılara rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadı.