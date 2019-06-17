17.06.2019 21:23
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ABD: S-400 yaptırımları F-35'in Türk tedarikçilerinin ötesine gidebilir

ABD: S-400 yaptırımları F-35

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planına karşı gündeme getirdiği ekonomik yaptırımları Lockheed Martin F-35 savaş uçaklarına parça tedarik eden Türk firmaların dışında genişletmeyi planlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı planladığı mali yaptırımları genişleteceği öne sürüldü. Buna iddiaya göre, olası yaptırımlar sadece F-35 parçaları üreten Türk firmaları değil, diğer savunma sanayi kuruluşlarını da kapsayacak.

ABD Ordusu'nun silah satın alma şefi Ellen Lord pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'yi önemli bir NATO müttefiki olarak gördüklerini vurguladı ancak Rusya'dan hava savunma sistemi alınması halinde uygulanacak yaptırımların F-35 savaş uçağı için kritik parçalar üreten Türk firmaların yanı sıra ABD savunma sanayisine üretim yapan şirketlere de yansıyacağını duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

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