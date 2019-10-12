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Abd savaş gemisi boğaz'dan geçti

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD)'nin savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

12.10.2019 18:27Abd savaş gemisi boğaz'dan geçti

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD)'nin savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

ABD Donanmasına ait 78 Borda numaralı USS 'Porter' adlı güdümlü füze destroyeri saat 16.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.Yaklaşık 45 dakikada Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Amerikan askerinin olduğu gözlendi. Savaş gemisinin ön ve arka bölümünde ağır silahların başında askerlerin beklediği görüldü. 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.



Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul Boğazı, Güncel

Kaynak: DHA

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