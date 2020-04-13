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ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Porter' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

13.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:50
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Porter' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi'nden saat 08.10 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Porter', saat 09.00 sıralarında, Çanakkale önlerinde oldu. 'USS Porter', 09.15 sıralarında 'Dur yolcu' yazısı önlerine geldi. Buradan Nara Burnu'nu geçen ABD savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. 'USS Porter'a Çanakkale Boğazı'ndan geçişi esnasında 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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