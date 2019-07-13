13.07.2019 16:05
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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı

ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' isimli gemi, İstanbul Boğazından geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı.

ABD Donanması'na ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' isimli gemi, İstanbul Boğazından geçerek, Karadeniz'e doğru yol aldı. Geminin güvertesinde askerlerin hazır bulunması ise dikkatlerden kaçmadı. Çanakkale Boğazı'na bu sabah saat 07.00'de giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNS Yuma', Marmara Denizi üzerinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Boğazda seyir eden geminin güvertesinde askerlerin hazır bulunması ise dikkatlerden kaçmadı. İstanbul Boğazı'nı geçen ABD gemisi 'USNS Yuma', Karadeniz'e doğru yol aldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul Boğazı, Karadeniz, İstanbul, Güncel

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