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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Savaş gemisi 'USS Porter', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

13.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:18
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD Savaş gemisi 'USS Porter', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Çanakkale Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçerek Marmara Denizi'ne açılan ABD 78 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Porter', saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan girdi.  Savaş gemisinin boğazdan geçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisi boğazdan geçerken o sırada güvertede bulunan bir asker kameralara el salladı. Gemi Karadeniz'e doğru ilerledi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel
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