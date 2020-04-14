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ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ABD Savaş gemisi 'USS Porter', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

14.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:04
ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
ABD Savaş gemisi 'USS Porter', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Çanakkale Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçerek Marmara Denizi'ne açılan ABD 78 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Porter', saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan girdi. Savaş gemisinin boğazdan geçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Savaş gemisi boğazdan geçerken o sırada güvertede bulunan bir asker kameralara el salladı. Gemi Karadeniz'e doğru ilerledi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul Boğazı, Güncel
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