ABD savaş gemisi 'Oak Hill' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi 'Oak Hill' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Oak Hill (LSD-51) savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

25.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:23
ABD savaş gemisi 'Oak Hill' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Oak Hill (LSD-51) savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 13.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Oak Hill (LSD-51) savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra 14.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Gemiye boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. ABD savaş gemisi ’Oak Hill’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Haber

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