29.06.2019 15:57
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ABD savaş gemisi 'USS Carney' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması'na ait 64 borda numaralı 'USS Carney' isimli güdümlü füze destroyeri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması'na ait 64 borda numaralı 'USS Carney' isimli güdümlü füze destroyeri, Marmara Denizi 'ne doğru yol aldı.
ABD Donanması 6'ncı Filosu'na bağlı 64 borda numaralı 'USS Carney' isimli güdümlü füze destroyeri, saat 09. 40 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'>Çanakkale Boğazı 'na giriş yaptı. ABD savaş gemisi, saat 11.00'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyünde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen destroyer, güvenlik amacıyla Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Türk bayrağı asılan destroyerin güvertesinde askerlerin bulunduğu görüldü.
ABD savaş gemisi, dana sonra Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne açıldı.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Marmara Denizi , Çanakkale Boğazı , Amerika Birleşik Devletleri , Çanakkale , Güncel

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