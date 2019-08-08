Haberler» Güncel» Haber

ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

08.08.2019 11:44 ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında geminin güvertesindeki bir askerin dürbünle çevreyi izlemesi dikkat çekti.
Ege Denizi'nden bugün saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerinin güvertede olması ve bir askerin dürbünle çevreyi izlemesi dikkat çekti.
Savaş gemisinin boğazdan geçişine güvenlik nedeniyle iki Sahil Güvenlik Botu eşlik etti


Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:44   Erdoğan'ın "Tanımayacağız" çıkışına Kırımlı Senatör'den yanıt: Başka ülkelerin görüşü önemli değil
13:43   Konya'da kent merkezine inen yaralı tilki tedavi altına alındı
13:43   Verimin artması için bahçesinde ve kümesinde saz çalıyor
13:43   Başkan Dündar, kurban pazarını gezdi
13:42   Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
13:42   Selam vermeme kavgasında ölüme 1 tutuklama
13:42   Büyükçekmece'deki kazada hayatını kaybeden kabin memurunun cenazesi Adli Tıp'tan alındı