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ABD savaş gemisi 'USS Porter' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi 'USS Porter' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

12.10.2019 11:19
ABD savaş gemisi 'USS Porter' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden bugün saat 07.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
36 Millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik Botunun refakat ettiği gemi Marmara Denizi'ne yol aldı.
ABD savaş gemisi 'USS Porter' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Genel

Kaynak: İHA

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