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ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Porter' geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

13.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:57
ABD savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Porter' geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 08.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Porter', saat 09.00 sıralarında, Çanakkale önlerinde oldu. 'USS Porter', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları ile eşlik edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Güncel
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