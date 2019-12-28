Haberler » Güncel » ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı.

28.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:53 ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı.

Marmara Denizi'nden Boğazı'na saat 15.15 sıralarında giriş yapan ABD Donanması'na ait 'USS Ross' adlı savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 16.40 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağından bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı.



Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:37   MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ YAKALANDI - Haber
17:37   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 1 kişi yakalandı - Haber
17:36   Kampa giden sivas belediyespor takımı yolda kaldı - Haber
17:31   Sel felaketinde mağdur olanlara Türk Kızılay ve AFAD'dan yardım - Haber
17:31   Vali Karaloğlu'ndan yılbaşında vatandaşlara 'alkollü trafiğe çıkmayın' uyarısı - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:17   Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
28.12.2019 17:39:54