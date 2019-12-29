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Abd savaş gemisi 'uss ross' çanakkale boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı.

29.12.2019 05:05 | Son Güncelleme: 29.12.2019 05:07
ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı.
Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 15.15 sıralarında giriş yapan ABD Donanması'na ait 'USS Ross' adlı savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 16.40 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağından bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı.
Abd savaş gemisi 'uss ross' çanakkale boğazı'ndan geçti

Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Güncel

Kaynak: DHA


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