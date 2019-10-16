ABD savcıları Halkbank hakkında iddianame hazırladı

ABD'de Manhattan'daki federal savcılar "İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılık" suçlamalarıyla Halkbank hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede "Halkbank'ın üst yönetimi yüksek düzeyli Türk hükümeti yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu" ifadeleri kullanıldı. ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Halkbank'ın davasına ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Richard M. Berman bakacağı belirtildi.

SAVCI AÇIKLAMA YAPTI

ABD savcısı Geoffrey S. Berman "Etkin, adil ve kamuya açık görülen Halkbank Genel Müdürü'nün davasında jüri, Ocak 2018'de mahkumiyet kararı verdi, Halkbank'ın üst seviyeli yönetiminin ulusun İran rejimine karşı yaptırımlarını delen utanmaz tertibe dahil olduğunu gösterdi. Bugünkü iddianamede öne sürüldüğü üzere Halkbank'ın milyarlarca dolar değerindeki İran petrol gelirinin yasadışı hareketine sistemik katılımı kıdemli banka yetkilileri tarafından tasarlandı ve uygulandı. Bankanın küstah yönetimi, bu tertibi geliştirmek ve korumak için milyonlarca dolar rüşvet alan üst düzey Türk devlet yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu. Halkbank artık bir Amerikan mahkemesine cevap vermek zorunda kalacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de bulunan İran asıllı iş insanı Reza Zarrab, bazı Halkbank yöneticileriyle birlikte ABD'nin İran'a yönelik açıkladığı yaptırımları delmekle suçlanmıştı. Suçlamalar devam ederken Zarrab, ABD'de gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılmak üzere tutuklanmıştı.

Zarrab'ın ardından dönemim Halkbank çalışanı Hakan Atilla bir iş seyehati amacıyla gittiği ABD'de tutuklanmış ve 32 ay ceza almıştı. Atilla, geçtiğimiz yaz ABD tarafından sınır dışı edildi ve Türkiye'ye dönüş yaptı.