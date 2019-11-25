Haberler » Güncel » ABD Savunma Bakanı, Deniz Kuvvetleri Sekreterinin istifasını istedi - Haber

ABD Savunma Bakanı, Deniz Kuvvetleri Sekreterinin istifasını istedi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in, ABD donanmasındaki özel tim Navy Seal'e bağlı olarak Irak'ta görev yaptığı dönemde, askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulunan Edward Gallagher'in durumuna ilişkin Beyaz Saray ile "gizli görüşmeler yapan", Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer'in...

25.11.2019 01:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 01:50ABD Savunma Bakanı, Deniz Kuvvetleri Sekreterinin istifasını istedi
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in, ABD donanmasındaki özel tim Navy Seal'e bağlı olarak 'ta görev yaptığı dönemde, askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulunan Edward Gallagher'in durumuna ilişkin Beyaz Saray ile "gizli görüşmeler yapan", Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer'in istifasını istediği bildirildi.
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Esper, Gallagher'in durumu da dahil olmak üzere Beyaz Saray ile yaptığı konuşmalara ilişkin açık sözlü davranmamasından dolayı, Spencer'a karşı güvenini kaybetti ve Spencer'in istifasını istedi." ifadelerini kullandı.
Esper'in, cuma günü askeri yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Spencer'in, Gallagher'ın rütbesinin korunması ve bu rütbeden emekli edilmesine dair Beyaz Saray ile özel görüşmeler yaptığını öğrendiği aktarılan açıklamada, Bakanın bu görüşmelerle ilgili hiçbir zaman bilgilendirilmediğinin aldı çizildi.
Esper'den "üzüntülüyüm" açıklaması
Açıklamada görüşüne yer verilen Esper ise, "Üst düzey bir Pentagon yetkilisinin böyle bir durumunun ortaya çıkmasından dolayı üzüntülüyüm. Ne yazık ki sonuç olarak Sekreter Spencer'in artık görevine devamı için benim güvenime sahip olmadığına karar verdim. Ona iyi şanslar diliyorum." vurgusu yaptı.
Esper'in, Spencer'ın yerine emekli donanma amirali olan ABD'nin Oslo Büyükelçisi Kenneth Braithwaite'i önerdiği bildirildi.
Başkan Trump 17 Kasım'da Gallagher'ın rütbe tenzilini geri aldığını açıklamıştı.
Gallagher, geçen yıl kasımda, Irak'ta görev yaptığı dönemde askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.
Gallagher'in suçları arasında yaralı bir kişiyi bıçaklayarak öldürme, silahsız sivillere ateş açma, cesetlerin yanında poz verme de yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Beyaz Saray, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:54 Cezaevinden çıktı, duruşmada şahitlik yapan kişiyi vurdu (2) - Yeniden
01:52 Karaman'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
01:50 ABD Savunma Bakanı, Deniz Kuvvetleri Sekreterinin istifasını istedi
01:49 Bartın'da 2 ev yandı
01:44 KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Berlin'de
00:28 Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi
23:39 Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak
23:14 Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu
22:54 Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum
22:44 Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı
15:41 Hanife Gürdal, mini elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
25.11.2019 01:56:08