Haberler » Politika » ABD Savunma Bakanı Esper: 'ABD, İran'la başlayan her savaşı bitirmeye hazır' - Haberler

ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, İran'la başlayan her savaşı bitirmeye hazır"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "ABD, İran'la başlayan her savaşı bitirmeye hazır" dedi.

07.01.2020 22:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:11 ABD Savunma Bakanı Esper:
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "ABD, 'la başlayan her savaşı bitirmeye hazır" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper düzenlediği basın toplantısında ABD'nin İran ile gerginliği azaltmak istediğini ancak başlatılabilecek her savaşı da bitirmeye hazır olduğunu söyledi. Esper, "İran'la bir savaş başlatmak istemiyoruz, ancak birini bitirmeye hazırız. Görmek istediğimiz, gerginliğin azaltılması" ifadelerini kullandı.

Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik hamlelerine de değinerek, "Bize sadece yasal emirler vereceğinden eminiz. Silahlı çatışma hukukunu ihlal etmiyoruz" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

23:42   AK Partili Kandemir, teşkilat buluşması programında konuştu Açıklaması - Haberler
23:30   Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim - Haberler
23:16   Porto Riko'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
23:07   AB üyesi 4 ülke Libya gündemiyle toplandı - Haberler
23:07   Adana'da çığ altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Haberler
22:55   Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü - Haberler
22:41   Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız - Haberler
22:27   ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz - Haberler
21:33   50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor - Haberler
7.01.2020 23:51:21