ABD Savunma Bakanı'ndan skandal açıklama: Terör örgütleriyle çalışmaya devam etmeyi umuyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Türkiye ve ABD'li yetkililer arasında gerçekleşen kritik görüşmenin ardından 120 saat ara verilmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından ABD kanadından skandal bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, karşı terör örgütü YPG/PKK ile birlikte çalışmayı devam etmeyi umduklarını söyledi.

ABD ASKERLERİ IRAK'TA KONUŞLANDIRILACAK

Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin Irak'ta konuşlandırılacağını duyurdu.ABD basınına konuşan Esper, Iraklı mevkidaşı ile konuştuğunu ve haftalar içerisinde bölgedeki ABD askerlerinin Irak'a kaydırılacağını söyledi. Fakat Esper'in açıklamasında dikkat çeken bir detay vardı. ABD'nin çok okunan saygın gazetelerinden Wall Street Journal, Esper'in bölgedeki müttefikleriyle görüşmeler yaparak "IŞİD'e karşı operasyonlarda sonraki adım ne olacaktır" sorusuna yanıt bulmak istediğini vurgularken, Pentagon'un bir numaralı isminin, "ABD, Kürt güçleriyle birlikte çalışmaya devam etmeyi umuyor" ifadesini kullandığını aktardı.

DETAY VERİLMEDİ

Esper'in burada sözünü ettiği "Kürt güçleri", Ankara-Washington hattında büyük bir kriz yaratan terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri. Amerikan askerlerinin Irak'ı savunmak ve IŞİD'e karşı savaşmak için bölgeye gönderildiğini vurgulayan Esper'in terör örgütleriyle hangi bölgelerde ve ne şekilde birlikte çalışmak istediğine dair detay verilmedi.