ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması: NATO müttefikiyle asla savaşmayacağız

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ortadoğu turu sırasında açıklamalarda bulundu. Mark Esper, "ABD olarak Kürtlerle ilişkimiz DEAŞ'ı yenmek içindi, özerk bir Kürt devletini mümkün kılmak için Türkiye gibi yılların NATO müttefikine karşı savaşmak için değil." ifadelerini kullandı.

Esper Suriye'deki petrol sahalarının DEAŞ'ın kontrolüne girmesini engellemeleri için bir grup askeri bırakacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Fox News televizyonunda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik değerlendirmelerde bulunan Esper, "Bizimle Kore'den Afganistan'a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız. Bizim için böyle bir durum söz konusu değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.