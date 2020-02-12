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ABD Savunma Bakanı Esper ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir araya geldi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi görüşme gerçekleştirdi.

12.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:25ABD Savunma Bakanı Esper ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir araya geldi
ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi görüşme gerçekleştirdi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi bir araya geldi. İkili görüşme sonrası kameraların karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ile DAEŞ, Afganistan desteği ile bölgedeki barış süreci ve Rus savunma sistemi konularının ele alınacağını belirtti. Stoltenberg ayrıca, ABD Savunma Bakanı Esper'e kararlı duruşu için de teşekkür etti.
Esper ise yaptığı açıklamada, Stoltenberg'e müttefiklere olan destekleri ve önderliği için teşekkür ederek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Irak konusunun da görüşüleceğini ifade etti.
(İHA)

Jens Stoltenberg, James Mattis, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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