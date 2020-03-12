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ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'taki saldırı İran destekli gruplarca yapıldı, tüm seçenekler masada

ABD Savunma Bakanlığı, Irak'ta IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Taci Üssü'ne yönelik düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD'li askerin öldüğünü teyit etti

12.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:01
ABD Savunma Bakanı Esper: Irak'taki saldırı İran destekli gruplarca yapıldı, tüm seçenekler masada
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak 'ta IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Taci Üssü'ne yönelik düzenlenen roketli saldırıda 2 ABD'li askerin öldüğünü teyit etti.

Tüm seçeneklerin masada olduğunu duyuran ABD Savunma Bakanı Mark Esper, saldırının İran destekli Haşdi Şabi örgütü tarafından düzenlendiğini söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Dünya

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