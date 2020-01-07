ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. İki ülkenin karşılıklı tehditkar açıklamalarının ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran'a sağduyu çağrısında bulundu.

"İRAN'LA SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen Esper, İran ile yeni bir savaş başlatmak istemediklerini belirterek, "Diplomatik çözüm istiyoruz. Bunun için İran gerilimi düşürmeli. Daha fazla kan dökülmesini engellemek için İran masaya oturmalı" dedi.

"ELİMİZDE İKNA EDİCİ KANITLAR VAR"

ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Generali Kasım Süleymani'ye suikast kararını gerekçelendiren Esper, Washington'un Süleymani'nin Amerikalılara zarar verdiği iddia edilen ikna edici kanıtları olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.