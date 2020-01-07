Haberler » Dünya » ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz - Haberler

ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran ile yeni bir savaş başlatmak istemediklerini belirterek, "Daha fazla kan dökülmesini engellemek için İran masaya oturmalı" dedi.

07.01.2020 22:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:35

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. İki ülkenin karşılıklı tehditkar açıklamalarının ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İran'a sağduyu çağrısında bulundu.

"İRAN'LA SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen Esper, İran ile yeni bir savaş başlatmak istemediklerini belirterek, "Diplomatik çözüm istiyoruz. Bunun için İran gerilimi düşürmeli. Daha fazla kan dökülmesini engellemek için İran masaya oturmalı" dedi.

"ELİMİZDE İKNA EDİCİ KANITLAR VAR"

ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Generali Kasım Süleymani'ye suikast kararını gerekçelendiren Esper, Washington'un Süleymani'nin Amerikalılara zarar verdiği iddia edilen ikna edici kanıtları olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, İran, Dünya


Dünya

Son Dakika Haberleri

23:42   AK Partili Kandemir, teşkilat buluşması programında konuştu Açıklaması - Haberler
23:30   Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim - Haberler
23:16   Porto Riko'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
23:07   AB üyesi 4 ülke Libya gündemiyle toplandı - Haberler
23:07   Adana'da çığ altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Haberler
22:55   Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü - Haberler
22:41   Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız - Haberler
22:27   ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz - Haberler
21:33   50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor - Haberler
7.01.2020 23:51:32