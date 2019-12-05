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ABD Savunma Bakanı Esper: Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmemiz tamamlandı, ülkede 600 asker bıraktık

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesinin tamamlandığını açıkladı ve güçlerin azaltılmasının ardından ülkenin geri kalanında 600 ABD askeri kaldığını bildirdi.

05.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:51ABD Savunma Bakanı Esper: Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmemiz tamamlandı, ülkede 600 asker bıraktık

Reuters'a özel açıklamalarda bulunan Esper, duruma göre 'den ufak bir grup asker daha getirilebileceğini veya çıkartılabileceğini, ama sayının 600 bandında kalacağını ifade etti.

Esper, "Koalisyon tekrar çok konuşmaya başladı. Belki bazı müttefiklerin asker göndermek istediğini görebiliriz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Esper,ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından Ankara'nın S-400 konusunda geri adım atmadığını da dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN NATO PLANINA DESTEK VERME KARARINI DEĞERLENDİRDİ

"Bu konuda bir gelişme yok" diyen Esper, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ve Polonya savunma planına destek verme kararını "pozitif bir adım" olarak değerlendirdi. Esper, Türkiye ile ilgili olarak, "Onlar on yıllardır NATO'nun önemli bir müttefiki oldu, ilk günlerden beri. Bu yüzden onları bu grupta tutmalıyız" diye konuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Suriye, Dünya, Güncel

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