ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den küstah Türkiye açıklaması

Türkiye'nin Barış Pınar Harekatı'nda güney sınırındaki terör yapılanmasına vurduğu darbe rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. PKK/YPG'ye verdiği destekle bilinen ABD'nin Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter'da paylaşımlarda bulundu.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile uluslararası toplumun muhalefeti ve tekrarladığı uyarılarına rağmen Suriye'nin kuzeyine tek taraflı işgal emri verdi" diyen Esper şöyle devam etti: "Bu, geniş çaplı can kayıpları, sığınmacılar, yıkım, emniyetsizlik ve ABD askeri güçlerine büyüyen tehditle sonuçlandı."

"RİSK KABUL EDİLEMEZ DÜZEYE ULAŞMIŞTIR"

Türkiye'nin sorumsuz eylemleri nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde ABD güçlerinin karşılaştığı risk kabul edilemez bir düzeye ulaşmıştır. Aynı zamanda daha geniş çaplı bir çatışmanın içine çekilme riskiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın talimatıyla Savunma Bakanlığı ABD askeri personelini Suriye'nin kuzeyinden planlı şekilde çekmektedir."

"TÜRKİYE'NİN EYLEMİ SORUMSUZCA"

"Türkiye'nin tek taraflı eylemi sorumsuz ve düşüncesizce. IŞİD'in potansiyel dirilişi, olası savaş suçları ve büyüyen insani kriz dahil sonuçlarının tüm sorumluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aittir."

"NATO'DAKİ MÜTTEFİKLERİMİZE YAPTIRIM İÇİN BASKI YAPMAYI PLANLIYORUM"

"Gelecek hafta ziyaret edeceğim NATO'da diğer müttefiklerimize Türkiye'nin bu berbat eylemlerine karşı kolektif ve bireysel diplomatik ve ekonomik önlemler almaları için baskı yapmayı planlıyorum."

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. güne girildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 olarak açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 7'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç'te.