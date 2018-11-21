21 Kasım 2018, 23:06
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ABD Savunma Bakanı Mattis: "Suriye'nin Kuzeyinde Gözlem Noktası Kuracağız"

ABD Savunma Bakanı Mattis: "Suriye

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye’nin kuzey sınırı boyunca gözlem noktası kuracaklarını ve olası tehditlere karşı Türkiye’yi uyarmak istediklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin kuzey sınırı boyunca gözlem noktası kuracaklarını ve olası tehditlere karşı Türkiye'yi uyarmak istediklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı James Mattis basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantıda Suriye'de yürüttükleri çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Mattis ABD'nin Suriye'nin kuzeyi boyunca uzanan hatta gözlem noktası kuracağını duyurdu. Mattis, bu sayede olası tehditlere karşı Türkiye'yi uyarmak istediklerini savundu. - WASHINGTON Türkiye,James Mattis,Suriye,Amerika Birleşik Devletleri
21 Kasım 2018 Çarşamba 23:06