ABD Savunma Bakanı Mattis: "Suriye'nin Kuzeyinde Gözlem Noktası Kuracağız"

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin kuzey sınırı boyunca gözlem noktası kuracaklarını ve olası tehditlere karşı Türkiye'yi uyarmak istediklerini söyledi.<br><br>Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı James Mattis basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantıda Suriye'de yürüttükleri çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Mattis ABD'nin Suriye'nin kuzeyi boyunca uzanan hatta gözlem noktası kuracağını duyurdu. Mattis, bu sayede olası tehditlere karşı Türkiye'yi uyarmak istediklerini savundu. - WASHINGTON