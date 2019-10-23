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ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret

Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.

23.10.2019 11:54ABD Savunma Bakanı'ndan Bağdat'a sürpriz ziyaret
Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.
Şammari-Esper görüşmesi, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı binasında basına kapalı yapıldı.
Görüşme sonrası Irak Savunma Bakanlığı Basın Ofisine açıklamalarda bulunan Esper, "Bağdat'a ziyaretim Irak'a mutlak destek verdiğimiz anlamı taşıyor." ifadesini kullandı.
Irak'ın egemenliğine saygı duyduklarını belirten Esper, demokrasi ve insan hakları başta olmak üzere diğer tüm alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesini istediklerini söyledi.
Irak Savunma Bakanı Şammari de ABD ile güvenlik ve ekonomik alanda iş birliği içinde olduklarını kaydederek, "Irak'ta DEAŞ'ın yenilmesinde ABD güçlerinin önemli rolü söz konusuydu." dedi.
Ziyaretin zamanlaması dikkati çekti
Esper'in Bağdat ziyaretini, Suriye'den ayrılan ABD askerlerinin Irak'a gelmesinden iki gün sonra gerçekleştirmesi dikkati çekti.
ABD Savunma Bakanı'nın Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile de görüşmesi bekleniyor.

James Mattis, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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