Haberler » Dünya » ABD Savunma Bakanı'ndan Trump'a yalanlama: Kanıt görmedim - Haberler

ABD Savunma Bakanı'ndan Trump'a yalanlama: Kanıt görmedim

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Trump'ın, Süleymani'nin öldürülme sebebi olarak açıkladığı 'İran'ın 4 ABD elçiliğine saldırı planladığı' bilgisine dair somut bir kanıt görmediğini söyledi.

13.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:36

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, istihbarat yetkililerinden gelen 'ın 4 ABD elçiliğine saldırmayı planladığı bilgisine dair somut bir kanıt görmediğini söyledi.

TRUMP'I YALANLADI

Esper, ABD Başkanı Donald Trump'a elçiliklere yönelik saldırıların muhtemel olduğu hususunda katıldığını belirterek, Trump'ın Fox News'e yaptığı, dört ABD büyükelçiliğine saldırı planı açıklamalarının özel bir kanıta dayanmadığını ifade etti.

"KANIT GÖRMEDİM"

Pazar günü CBS televizyon programında konuşan Esper, istihbarat yetkililerinden saldırı planına ilişkin somut kanıtlar gelip gelmediği sorusuna, "4 elçiliğe yönelik böyle bir kanıt görmedim" yanıtı verdi.

Trump, İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine gerekçe olarak İran'ın ABD büyükelçiliklerine yönelik saldırı planı yaptığını öne sürmüştü.

TRUMP "SÜLEYMANİ 4 ELÇİLİĞE SALDIRACAKTI" DEMİŞTİ

Süleymani'nin Irak'ta, ABD hava saldırısında öldürüldüğünün bildirilmesinin ardından ABD yönetimi, hava saldırısının yapıldığını çünkü Irak'ta ve çevresinde İran'ın ABD'li diplomatlarına yönelik saldırı riski olduğunu söylemişti.

Trump, saldırıların "muhtemelen Bağdat'daki elçiliklere yapılacağını" ifade ederek "Dört elçiliğe yönelik olacağını düşündüğümü söyleyebilirim" demişti.

SENATÖR MİKE LEE DE ŞÜPHE DUYUYOR

Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee ise pazar günü yaptığı açıklamada, güvenlik yetkilileri ve başkanın İran'a ilişkin kongreye sunduğu bilgilerin doğruluğu hususunda endişeli olduğunu söyledi.

Lee, "Bize genel açıklamalar yapıldı ve ben bilgileri verenlere ve başkana inanıyorum, muhtemel bir saldırı sonucuna varmak için dayanakları olduğuna inanıyorum. Bundan şüphem yok. Yalnızca bunun söylenmesi ve arkasındaki detayların verilmemesi moral bozucu" ifadelerini kullandı.

Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu nedir?Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu nedir?

Son dakika: AmerikaSon dakika: Amerika'dan Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı: Acil ülkeyi terk edin

İranİran'ın, "Kasım Süleymani'nin intikamını alacağız" tehdidi, İsrail'i harekete geçirdi

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin cesedi, parmağındaki yüzükten teşhis edildi

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin ölümü sonrası 'Mehdi Ordusu' 12 yıl sonra aktif edildi

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin ölümünün ardından, Obama'ya verdiği efsane yanıt yeniden gündeme geldi

ABD basınından korkutan senaryo: SüleymaniABD basınından korkutan senaryo: Süleymani'nin ölümü Orta Doğu sınırlarını aşan şiddet olaylarına dönebilir

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: Süleymani suikastı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlediIrak Başbakanı Adil Abdulmehdi: Süleymani suikastı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşledi

İran Devrim Muhafızlarıİran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Ya askerlerini topla ya da tabut siparişi ver

Son dakika: ABD tarafından öldürülen İranlı komutan SüleymaniSon dakika: ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Süleymani'nin yerine İsmail Kaani atandı

Son dakika: SüleymaniSon dakika: Süleymani'nin intikamını alma sözü veren İran, savaş uçaklarını sınıra sevk etti

ABD Savunma Bakanı'ndan Trump'a yalanlama: Kanıt görmedim

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Donald Trump, İran, Dünya, Güncel

Kaynak: Euronews.com


Dünya

Son Dakika Haberleri

12:08  Antalya DOB, "Romeo ve Juliet" balesini bu sezon ilk kez sahneleyecek - Haberler
12:03  4 kişinin öldüğü katliama 4 müebbet talebi... - Haberler
12:02  (Özel) Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven şahsın serbest kaldığı ortaya çıktı - Haberler
11:59  Bilecik'ten Şırnak'a gönül köprüsü - Haberler
11:59  Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Haberler
11:27  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnundan kan geldi - Haberler
10:53  Düğünde halay çekerken kanlar içinde kalan damat, ölümle pençeleşiyor - Haberler
10:52  Umman'ın yeni sultanı, BAE veliaht prensinin elini sıkmadı - Haberler
10:50  Japon milyarder, Ay seyahati için yanına kız arkadaş arıyor - Haberler
10:45  Kan donduran görüntü! Sokak ortasında kadını sopayla öldüresiye dövdü - Haberler
13.01.2020 12:13:44