Son dakika: ABD, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin geçen hafta İdlib'e bağlı Barişa köyünde öldürüldüğü özel operasyonun görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ABD askerlerinin operasyon sırasında Bağdadi'nin bulunduğu eve yaklaşması gösteriliyor.

CENTCOM, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin İdlib kentinde DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin ölmüyle sonuçlanan operasyona ilişkin havadan çekilen görüntüleri paylaştı. CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Jonahtan Hoffman ile yaptığı ortak basın toplantısına operasyona ilişkin soruları yanıtladı.

OPERASYONDA BAĞDADİ DAHİL 6 KİŞİ ÖLDÜ

McKenzie, operasyon sırasında Bağdadi'nin üzerindeki intihar yeleğini patlaması sonucu ölen çocuk sayısının 2 olduğu bilgisini vererek, ölen DEAŞ'lı sayısının 4'ü kadın ve Bağdadi dahil 2'si erkek olmak üzere 6 olduğunu bildirdi.

"ONU YAKALAMAK İÇİN ÖZEL İNFAZ PLANI GELİŞTİRDİK"

CENTCOM Komutanı, açıklamasında "(Bağdadi'nin) Gizlendiği yerde kısa süreli ve eyleme geçirilebilir istihbaratı elde ettiğimiz netleştiğinde, onu yakalamak veya öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik ve görev için özel bir operasyon ekibi hazırlamaya başladık. Misyonun ana taslağı Suriye'de önceden düzenlemiş olan özel operasyon kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir helikopter saldırısıydı" ifadelerini kullandı.

McKenzie şöyle devam etti:

"Planın bundan çok daha karmaşık olduğunu garanti edebilirim ve DEAŞ ve diğerleri tarafından operasyon öncesinde fark edilmekten kaçınmak ve operasyon sırasında sivil kayıpları önlemek için tasarlandı. Bu saldırının kararlı ve yüksek profilli niteliğine rağmen, sivil kayıplardan kaçınmak ve çocukları korumak için her türlü çabanın gösterildiğini açıkça belirtmek isterim"

CENTCOM Komutanı, "Bağdadi'nin intiharından sonra, saldırı gücümüz tüneldeki önemli kalıntıları topladı ve Bağdadi'nin DNA kimliğinin doğrulanması için kalıntılarını güvence altına aldı" diye konuştu.

"KALINTILARI DENİZE GÖMÜLDÜ"

McKenzie, açıklamasında "Bağdadi'nin kalıntıları Silahlı Çatışma Kanunu uyarınca 24 saat içinde denize gömüldü" diye ekledi.

TRUMP GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYACAĞIZ DEMİŞTİ

ABD için "muhteşem bir hafta sonu" olduğunu belirten Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin "Çok daha önce yakalanması gereken bir adamı yakaladık. Ama ne yazık ki yakalanmadı. O büyük hasara yol açtı." demişti. Trump, "Bu operasyonun videolarını yayımlamayı düşünüyor muyuz? Evet, bunu düşünüyoruz. Belki bazı parçaları alıp yayımlarız." ifadelerini kullanmıştı.

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla DEAŞ'ı kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.