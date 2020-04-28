Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntülerini yayımladı

ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntülerini yayımladıABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanlığı'ndan UFO görüntüleri yayınlayarak, kritik bir açıklamada bulundu.

28.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:52
ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntülerini yayımladı
ABD, (DHA)- ABD Savunma Bakanlığı'ndan UFO görüntüleri yayınlayarak, kritik bir açıklamada bulundu. Pentagon, daha önce yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesi kullanıldı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri resmen yayınladı. Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesini kullandı.
UFO'NUN SIRRI ÇÖZÜLEMİYOR
Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil. ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntülerini yayımladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Son dakika: Beylikdüzü’nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi Haberler
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son Dakika: Kadir Şeker’in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş’ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Haberler
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Arabistan’dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haberler
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem Haberler
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
ABD Başkanı Donald Trump: Kim’in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Haberler››Güncel››ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntülerini yayımladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:52: Karantinadaki minik Alparslan'a doğum günü sürprizi - Haber 11:52: Kovid-19 bahanesiyle Batı Trakya'da ezan sesi kısılmak isteniyor - Haber 11:52: CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı - Haber 11:52: Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın - Haber 11:51: Eyüpsultan'da sessiz Ramazan - Haber 11:27: Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı - Magazin 11:22: Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı - Ekonomi 11:21: Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi - Haber 10:59: Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz - Haber 08:56: Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem - Haber