Haberler » Dünya » ABD Savunma Bakanlığı raporu: ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi ve Türkiye'nin... - Haber
BBC

ABD Savunma Bakanlığı raporu: ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi ve Türkiye'nin...

Pentagon'un raporuna göre IŞİD, Barış Pınarı Harekâtı ile ABD'nin bölgeden çekilmesiyle "Batı'ya yeni saldırı hazırlığı için imkanlarını yeniden yapılandırmaya başladı.

20.11.2019 05:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 05:30ABD Savunma Bakanlığı raporu: ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi ve Türkiye'nin...

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) raporuna göre IŞİD, ABD'nin 'nin kuzeydoğusundan çekilmesi ve 'nin bölgeye operasyon düzenlemesini fırsat bilerek "yeniden örgütlenmeye başladı."

AFP'nin haberine göre raporda IŞİD'in "Batı'ya yeni saldırı hazırlığında olabileceği" de belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini bölgeden çektiğini açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriyeli muhaliflerden oluşan 'Milli Ordu', 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeydoğuna 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Trump daha sonra bir grup Amerikan askerinin bölgedeki petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için bölgede kalacaklarını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Denetleme Dairesi'nin raporunda şu ifadeler var: "IŞİD, Türkiye'nin operasyonunu ve ardından Amerikan askerlerinin çekilmesini, Suriye'deki kabiliyetleri ile kaynaklarını yeniden yapılandırmak, ülke dışında saldırı düzenleme kapasitesini güçlendirmek için çıkarına kullandı."

Pentagon'un bağımsız soruşturma birimi olarak faaliyet gösteren Denetleme Dairesi, 'IŞİD'in Batı'yı hedef almak ve dünya genelindeki 19 uzantısına ve ağına destek sağlamak için zaman ve alana sahip olabileceği' uyarısında bulundu.

Raporda, ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) sağladığı bilgiler kaynak gösterildi.

DIA'ya atıfta bulunulan raporda 'IŞİD'in uzun vadede Suriye'de bazı nüfuz merkezlerinin kontrolünü yeniden sağlamaya ve dünya genelindeki izlerini genişletmeye çalışacağı' belirtildi.

Rapora göre DIA, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin 26 Ekim'de ABD özel harekat timi tarafından öldürülmesinin de 'örgütün yeniden yapılanması üzerinde çok etkili olmayabileceğini' söyledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya
BBC


Son Dakika Dünya Haberleri
11:25 Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan gemiler serbest bırakıldı
11:20 Game of Thrones - Emilia Clarke: Çıplak sahnelerde yer almam için beni zorladılar
11:04 Vergi rekortmenlerinde ilk iki sıra gizli kaldı üçüncü Rahmi Koç
10:57 İngiltere'de Johnson ve Corbyn il televizyon tartışma programını yaptı
10:49 Avusturya hükümeti Hitler'in doğduğu evi karakola dönüştürüyor
00:51 ABD'den İran'ın askeri gücüne dair rapor: Füze ve İHA'lara yatırım artacak
00:26 Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşamazsak gümrük vergilerini daha çok artırırım
21:26 İran'ın Irak'taki "derin" etkisi basına sızdı
21:03 Julian Assange hakkında İsveç'te açılan istismar soruşturması kapatıldı
19:09 CIA, İran'daki benzin zammı protestolarını canlı haritadan takip ediyor
20.11.2019 11:53:53