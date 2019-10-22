McConnell'dan Temsilciler Meclisinde Türkiye çıkışı: Yaptırım uygulamak geri tepebilir

ABD Temsilciler Meclisinde Türkiye'ye yaptırım getirilmesine karşı çıkan Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, "Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye yaptırım uygulamak, Ankara ile Rusya'yı yaklaştırma olarak geri tepebilir" dedi.

"ANKARA İLE RUSYA BİRBİRİNE YAKLAŞABİLİR"

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisinde Türkiye'ye yaptırım getirilmesini isteyen mevzuatına karşı çıktı. Cumhuriyetçi Parti'nin Kentucky Senatörü McConnell, "Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye yaptırım uygulamak, Ankara ile Rusya'yı yaklaştırma olarak geri tepebilir" ifadelerini kullandı. McConell, Temsilciler Meclisinin aldığı mevzuat kararı ile ABD Senatosu arasında bir bölünme olduğunu gösterdi.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KONUSUNDA OYLAMA YAPILACAK

Öte yandan Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisinden önümüzdeki hafta Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda bir oylama yapılacağı aktarıldı.

TRUMP'IN SURİYE POLİTİKASINI ELEŞTİREN İSİMLERİN BAŞINDA GELİYOR

Senato Çoğunluk LideriMcConnell, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasını eleştiren isimlerin başında geliyor. ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçi Başkanı McConnell, Washington Post gazetesinde yayınlanan makalesinde Suriye'deki Amerikan askerlerini çekmenin önemli bir stratejik hata olduğunu ifade etmişti.