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ABD Senatosu 2,2 trilyon dolarlık 'teşvik paketini' onayladı

ABD Senatosu, Covid-19 salgını ile mücadele ve salgın nedeniyle zarara uğrayan vatandaş ve işletmecilerin sübvanse edilmesi için sunulan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketine onay verdi

26.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:17
ABD Senatosu 2,2 trilyon dolarlık 'teşvik paketini' onayladı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele ve salgın nedeniyle zarara uğrayan vatandaş ve işletmecilerin sübvanse edilmesi için sunulan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketine onay verdi.

Günlerdir süren müzakere sürecinde içindeki bazı madddeler sebebiyle Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında gerginlik yaratan tasarı, bu kez oylamaya katılan 96 senatörün tümünden destek gördü.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya

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