Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- ABD Senatosu, 2 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladı

- ABD Senatosu, 2 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladı ABD Senatosu, 2 trilyon dolarlık yardım paketini onayladı.

26.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:28
- ABD Senatosu, 2 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladı
LOS ANGELES - ABD Senatosu, 2 trilyon dolarlık yardım paketini onayladı.
ABD Senatosu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlar ve işletmeleri desteklemek amacıyla 2 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladı. Günlerdir Demokratlar, Cumhuriyetçiler ve Trump yönetimi arasında tartışmalara sebep olan ve piyasaların beklediği ekonomik paket vatandaşlara, sağlık kuruluşları ile küçük, orta ve büyük firmalara yardımı kapsıyor. Yıllık 75 bin doların altında geliri olan yetişkin vatandaşlara kişi başı bin 200 dolar ödenmesi planlanan pakette geliri 100 bin doların üzerinde olanlara yardım yapılmıyor. Ayrıca her çocuk için de 500 dolar ödenmesi ön görülüyor. Paket ayrıca ilk defa serbest çalışanları da kapsayacak şekilde genişletilirken virüs salgını nedeni ile işini kaybedenlere standart uygulamanın üzerinde 13 hafta daha işsizlik ödemesi yapılmasını karara bağlıyor.
Destek paketinde küçük işletmeler için 377 milyar dolar federal borç verme bütçesi ayrılırken havayolu şirketlerinden hisse almayı da içerecek şekilde büyük firmalara 500 milyar dolar ayırıyor.
Paketin bir diğer içeriği de eğer firmalar kapatmaya rağmen işçileri çıkartmazsa onlara destek vermek üzerine. Ekonomik destek paketinde ayrıca salgın ile direk mücadele eden hastaneler için 100 milyar dolar ayrılmış durumda. Oy birliği ile geçen paket ABD tarihindeki en büyük ekonomik destek paketi olma özelliğini taşıyor. Paketin bu hafta içerisinde demokratların çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinde görüşülerek Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması bekleniyor.
Trump paket için, "Dolar olarak kesinlikle, her koşulda ve zamanda yapılmış olan en büyük paket" dedi. - ABD Senatosu, 2 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haberin Videosu :

- ABD Senatosu, 2 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››- ABD Senatosu, 2 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Haberler
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Haberler
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Spiker olmak isteyen minik kız, ’Evde kal’ çağrılı haber sunumu yaptı Haberler
Spiker olmak isteyen minik kız, "Evde kal" çağrılı haber sunumu yaptı
LGS sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak Haberler
LGS sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak
Türkiye’de bir ilk olan sistem Ordu’da hizmete girdi: Dezenfekte tüneli Haberler
Türkiye'de bir ilk olan sistem Ordu'da hizmete girdi: Dezenfekte tüneli
Elazığ’da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı Haberler
Elazığ'da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:10: Keçiören'de 3 ton sahte dezenfektan ele geçirildi - Haber 17:10: Antalya'da sokaklar boş kaldı - Haber 17:10: Niğde'de cadde ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor - Haber 17:10: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi - Haber 17:09: Develi Belediyesi!'nden ekiplere maske desteği - Haber 17:00: Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir - Ekonomi 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Hiç kimseyle temas etmeme rağmen virüsü kaptım - Haber 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber 16:00: Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor - Haber 15:53: Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler