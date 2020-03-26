ABD Senatosu 2 trilyon dolarlık "tarihi" teşvik paketini onayladı
İki gündür piyasaların odak noktası haline gelen 2 trilyon dolarlık rekor büyüklükteki teşvik paketini ABD Senatosu'nda onaylandı ve Temsilciler Meclisi'ne gönderildi.
26.03.2020 08:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:25
İki gündür piyasaların odak noktası haline gelen 2 trilyon dolarlık rekor büyüklükteki teşvik paketini ABD Senatosu'nda onaylandı ve Temsilciler Meclisi'ne gönderildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi