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ABD Senatosu 2 trilyon dolarlık yardım paketini onayladı

ABD Senatosu, Beyaz Saray'ın işsizlere ve Covid-19 salgınından etkilenen sektörlere yardım etmek için hazırladığı 2 trilyon dolar büyüklüğündeki yardım paketini oybirliğiyle kabul etti.

26.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:55
ABD Senatosu 2 trilyon dolarlık yardım paketini onayladı

ABD Senatosu, Beyaz Saray'ın işsizlere ve Covid-19 salgınından etkilenen sektörlere yardım etmek için hazırladığı 2 trilyon dolar büyüklüğündeki yardım paketini oybirliğiyle kabul etti.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, sert tartışmaların ardından normalde ciddi karar

ayrılıklarının yaşandığı Senato bu karar üzerinde uzlaştı ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Kararın Senato'dan geçmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump teklifi masasına ulaştığı anda imzalayacağını söyledi.

ABD tarihinin en büyük yardım paketi olabilecek teklifte Covid-19 salgını nedeniyle ağır şekilde etkilenen sektörlere 500 milyar dolar tutarında fon ayırırken milyonlarca ABD'li aileye 3,000 dolar yardım yapılacak.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Koronavirüs, Ekonomi

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