ABD Senatosu, 2 trilyonluk korona destek paketinde uzlaştı

ABD Senatosu'nda, 2 trilyon dolarlık korona virüs ekonomik teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varıldı.ABD'de yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi üzerinde anlaşmanın sağladığı açıklandı. ABD Kongresinde, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında sert tartışmalara neden olan korona virüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi tasarısı üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtildi. 2 trilyon dolarlık tasarısının ABD Senatosu'nda oylanarak yasalaşması bekleniyor.Demokratlar Parti, 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini Senato'da iki kez engellemişlerdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA