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ABD Senatosu, 2 trilyonluk korona destek paketinde uzlaştı

ABD Senatosu'nda, 2 trilyon dolarlık korona virüs ekonomik teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varıldı.

25.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:45
ABD Senatosu, 2 trilyonluk korona destek paketinde uzlaştı
ABD Senatosu'nda, 2 trilyon dolarlık korona virüs ekonomik teşvik paketi üzerinde anlaşmaya varıldı.

ABD'de yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi üzerinde anlaşmanın sağladığı açıklandı. ABD Kongresinde, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında sert tartışmalara neden olan korona virüs salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi tasarısı üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtildi. 2 trilyon dolarlık tasarısının ABD Senatosu'nda oylanarak yasalaşması bekleniyor.

Demokratlar Parti, 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini Senato'da iki kez engellemişlerdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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