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ABD Senatosu Başkanı McConnell: Suriye'den çekilme kararı büyük bir stratejik hatadır

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Cumhuriyetçi Başkanı Mitch McConnell Washington Post gazetesinde yayınlanan makalesinde Suriye'deki Amerikan askerlerini çekmenin önemli bir stratejik hata olduğunu söyledi

19.10.2019 18:18ABD Senatosu Başkanı McConnell: Suriye'den çekilme kararı büyük bir stratejik hatadır
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Cumhuriyetçi Başkanı Mitch McConnell Washington Post gazetesinde yayınlanan makalesinde Suriye'deki Amerikan askerlerini çekmenin büyük bir stratejik hata olduğunu söyledi.

McConnell bu kararın Amerika'yı ve halkını daha az güvenli hale getireceğini, düşmanları cesaretlendireceğini ve önemli müttefikleri zayıflatacağını vurguladı. McConnell bu çekilmenin Obama yönetiminin Irak'tan plansız bir şekilde çekilmesiyle IŞİD'in yükselişine olanak sağlanarak yapılan hatanın tekrar etme riskini doğurduğunu ifade etti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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