Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerce hazırlanan yaptırım tasarısını görüştü.

ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de 403'e karşı 16 oyla geçirdiği Türkiye'ye yaptırım yasası, bu kez Amerikan Senatosu'nda. Senato Dışişleri Komitesi, Temsilciler Meclisi'nden geçen metindeki aynı yaptırımları içeren yasa tasarısını görüştü. Yapılan oylamada, Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören tasarı, 18 evet, 4 hayır oyuyla kabul edildi. Yaptırım tasarısına 'Hayır' oyu veren senatörler: Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz ve Tom Udall.

"TASARININ SONRAKİ DURAĞI SENATO GENEL KURULU"

Tasarının bir sonraki durağı Senato Genel Kurulu olacak. Senato Genel Kurulu da onaylarsa, tasarı onay için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilecek.

ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUKLA GEÇERSE, TRUMP'IN VETO YETKİSİ KALKIYOR

Türkiye'ye yaptırım tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nden üçte iki çoğunluğun çok üzerinde bir rakamla kabul edilmişti. Benzer bir durum ABD Senatosu'nda da gerçekleşir, tasarı 100 kişilik Senato'dan üçte iki çoğunluktan fazla oyla geçerse, ABD BAşkanı Donald Trump'ın "veto yetkisi" ortadan kalkıyor. Tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden 403'e 16 gibi çok büyük farkla geçmişti.

Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı olan, aynı zamanda yasa tasarısına imza atan Senatör James Risch'in tasarısına, 100 kişilik senatodan hem demokrat, hem de Cumhuriyetçi Parti'den toplam 18 senatör daha imza koymuş durumda.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Temsilciler Meclisi ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesi, aylar süren pazarlıkların ardından Savunma Bakanlığının politikalarını şekillendiren 738 milyar dolarlık yasa tasarısı üzerinde uzlaşmıştı.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) yeni versiyonu, Rusya ve Çin ile rekabet önlemlerinin yanı sıra Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye de yaptırım öngörüyor. Tasarının Kongre yıl sonu tatiline girmeden bu ay içinde oylanarak yasalaşması bekleniyor.

Tasarıda Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle ortağı olduğu F-35 programından çıkarılan Türkiye'ye F-35 uçaklarının satılması yasaklanarak, bu alımın Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal eden büyük ölçekli bir işlem olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca Başkan Donald Trump'tan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımları yürürlüğe sokması talep ediliyor.