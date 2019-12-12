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ABD Senatosu Ermeni Soykırımı'nı tanıyan yasayı onayladı

ABD Kongresi'nin üst kanadı olan Senato, Ermeni Soykırımı'nı tanıyan yasa tasarısını onayladı.

12.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:30ABD Senatosu Ermeni Soykırımı'nı tanıyan yasayı onayladı

ABD Kongresi'nin üst kanadı olan Senato, Ermeni Soykırımı'nı tanıyan yasa tasarısını onayladı.

Senato'da yapılan oylamada bu kadar oybirliğiyle alındı.

Kongre'nin altı kanadı olan Temsilciler Meclisi de 1915'te yaşananları soykırımı olarak tanıyan bir yasayı onaylamıştı.

Bundan sonra iki meclisten geçen metinlerin ortaklaştırılması ve ABD Başkanı Trump'a sunulması bekleniyor.

Trump'ın yasayı onaylaması durumunda ABD Ermeni Soykırımı'nı tanıyacak. Veto etmesi halinde ise Kongre'nin iki kanadında da üçte iki çoğunluk sağlanması durumunda yasa tekrar Trump'a gönderilebiliyor.

ABD'de eyaletlerin büyük bir kısmı Ermeni Soykırımı'nı tanıyordu. Trump'ın bunu onaylaması durumunda 1915'te yaşananlar federal seviyede de bir soykırım olarak tanınacak.

Aralarında Rusya, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu çok sayıda ülkede parlamentolar benzer kararlar almıştı.

Türkiye ise 1915'te yaşanan ölümlerin 1. Dünya Savaşı'ndaki çatışmaların bir parçası olduğunu ve soykırım sayılamayacağını savunuyor.

Yasa tasarısını Senato'ya sunan Demokrat Senatör Robert Menendez, bu girşiminin ABD Başkanı Trump'ın destekçileri tarafından birden fazla kere engellendiğini söyledi.

Dana önce Senatör Lindsey Graham, konunun oylanmasını engellediğini açıklamıştı.

ABD Kongresi'nde Senato Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisi ise Demokratların kontrolünde.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
BBC


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