ABD Senatosu'ndan Arabistan'a Uyarı: "Riyad'ın Rusya ve Çin'den Silah Alması ABD ile İlişkilerine...

14 Aralık 2018 Cuma 12:56



14 Aralık 2018 Cuma 12:56

ABD Senatosu, Riyad'ın Rusya ve Çin'den silah almasının Washington'la ilişkilerine zarar vereceğine işaret ederek Suudi Arabistan'ı uyardı.Uyarı, ABD Senatosu'nun Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulması için hazırlanan karar tasarısının oylaması sırasında yapıldı.Senato tarafından hazırlanan uyarı metninde, "Bu karar, Suudi Arabistan'ın Rusya Federasyonu ve Çin'den silah ve askeri ekipman alım hacminin artması Suudi Arabistan ile ABD arasındaki uzun dönemli askeri işbirliğinin kararlılığına tehdit oluşturmasına karşı uyarıdır" ifadesi yer aldı. Uyarıda "Senato bu tür satın almaların her iki ülkenin milli ve güvenliği ve ekonomisine önemli tehdit oluşturmasına vurgu yapar" denildi.ABD'nin güçlü şekilde karşı çıkmasına rağmen Suudi Arabistan Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alacağını açıklamıştı. ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar arasında müttefiklerinin askeri ekipman almasının da yer aldığı kaydedildi. - WASHINGTON