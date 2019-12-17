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ABD Senatosu'nun kararı Eskişehir'de protesto edildi

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyeleri, ABD Senatosu'nun onayladığı sözde 'Ermeni soykırımı' kararını protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

17.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:39ABD Senatosu'nun kararı Eskişehir'de protesto edildi

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyeleri, ABD Senatosu'nun onayladığı sözde 'Ermeni soykırımı' kararını protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü rektörlük binası önünde toplanan Atatürkçü Düşünce Kulübü üyeleri, ABD Senatosu'nun onayladığı sözde 'Ermeni soykırımı' kararını protesto etti. 'Soykırım yapmadık, vatan savunduk' yazılı pankart açan kulüp üyeleri, 'Atatürk gençliği görev başında' sloganı attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Kulüp Başkanı Emircan Fırıncı, ABD Senatosu'nun aldığı kararı tanımadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu sözde Ermeni soykırımı tasarısını onayladı. Türkiye'nin terörle mücadelesi, Barış Pınarı Harekatı ve Doğu Akdeniz'de verilen mücadele emperyalizme ve taşeronlarına bir tokat niteliğindedir. Türkiye ne zaman emperyalizme tokat atsa ABD küstahça kararlar alıyor ve kendisini dünyanın jandarması sanıyor. ABD Senatosunun böyle bir karar alma yetkisi yoktur. Bizler Türk gençliği olarak bu kararı tanımıyoruz."



Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DHA

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