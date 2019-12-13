ABD Senatosu'nun "soykırım" kararına bir tepki de Ömer Çelik'ten geldi

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Senatosu'nun sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili aldığı kararı sosyal medya hesabından eleştirdi.

Çelik resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu temelsiz ve çirkin karar, soykırım endüstrisi lobisini memnun etse de, tarihi yalan siyasetine alet etmektedir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olacak niteliktedir. Siyasi açıdan tamamen sorumsuz bir yaklaşımdır.

Bu karar aynı zamanda fanatik Ermeni çıkar gruplarının yönettiği tamamen tarihi çarpıtmaya dayanan"soykırım ekonomisi"nin, ABD ulusal çıkarlarına rağmen Amerikan lobicilik sistemine ne denli etki ettiğini de göstermektedir. Yine bu şaibeli lobi nedeniyle Sn Cumhurbaşkanımızın "arşivlerin açılması ve tarihçilerin birlikte çalışması" şeklindeki yapıcı çağrısından Ermenistan tarafı kaçmaktadır.Londra'daki NATO Zirvesi'nde, güncel tehditlere karşı liderler düzeyinde sıkı işbirliği kararlılığı ortaya konmuş iken, Senato'da atılan bu adım NATO İttifakı içerisindeki dayanışma ruhuna yönelik de sorumsuzca bir yaklaşımdır.

ABD Senatosu sorumlu bir tutum içerisinde olsaydı, bu süreçte dünün asılsız iddialarıyla bugünün gerçekliğini manipüle etmeye kalkmaz, uluslararası güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir diyalog zeminini güçlendirecek adımlar atardı. Sağduyulu siyasetçilerin ,Türkiye'ye karşı nefret söyleminin taşıyıcısı olan sorumsuz siyasetçilerin peşine takılmamaları temennimizdir. Bölgesinde mazlum halkların sığınağı olan Türkiye Cumhuriyeti, anlı ak olarak vakur bir özgüvenle yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ABD SENATOSU ERMENİ SOYKIRIMI TASARISINI KABUL ETTİ

ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul etti. Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi'nde 11'e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Söz konusu tasarı, bu kez Senato'da kabul edildi. Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı gerekiyor.