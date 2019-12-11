Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz

ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de 403'e karşı 16 oyla geçirdiği Türkiye'ye yaptırım yasası, bu kez Amerikan Senatosu'nda. Senato Dışişleri Komitesi, Temsilciler Meclisi'nden geçen metindeki aynı yaptırımları içeren yasa tasarısını görüştü. Yapılan oylamada, Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören tasarı, 18 evet, 4 hayır oyuyla kabul edildi. Bu onay sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kongre'deki süreci takip ediyoruz. Kongreden bu yasa tasarısı geçse de geçmese de bu süreç devam edecek. Bu tasarı daha sonra Başkan'ın önüne geçecek. Önümüzde daha bir süreç var. Trump'ın bir iyi niyet içerisinde olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerce hazırlanan yaptırım tasarısını görüştü. Oylamada 18 evet, 4 hayır oyu çıktı.

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

Bu yaptırım oylamasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kongre'deki süreci takip ediyoruz. Kongreden bu yasa tasarısı geçse de geçmese de bu süreç devam edecek. Bu tasarı daha sonra Başkan'ın önüne geçecek. Önümüzde daha bir süreç var. Trump'ın bir iyi niyet içerisinde olduğunu biliyoruz. Kendisi de ifade etti. Kongre'den geçen yasa olduğu için onun da eli kolu bağlı. Yaptırım yasasındaki 12 maddeden hangisini seçeceği Başkan'ın elinde. Kongre gözlerini ve kulaklarını kapatmış durumda. Bu onunun olup bitmiş olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın

NE OLMUŞTU?

ABD'de Temsilciler Meclisi ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesi, aylar süren pazarlıkların ardından Savunma Bakanlığının politikalarını şekillendiren 738 milyar dolarlık yasa tasarısı üzerinde uzlaşmıştı.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) yeni versiyonu, Rusya ve Çin ile rekabet önlemlerinin yanı sıra Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye de yaptırım öngörüyor. Tasarının Kongre yıl sonu tatiline girmeden bu ay içinde oylanarak yasalaşması bekleniyor.

Tasarıda Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle ortağı olduğu F-35 programından çıkarılan Türkiye'ye F-35 uçaklarının satılması yasaklanarak, bu alımın Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal eden büyük ölçekli bir işlem olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca Başkan Donald Trump'tan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımları yürürlüğe sokması talep ediliyor.