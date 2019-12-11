Haberler » Ekonomi » Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz - Ekonomi

Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz

ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye karşı S-400 alımı nedeniyle yaptırım öngören tasarı onaylanmasıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklaması yapan İbrahim Kalın, "Kongre'deki süreci takip ediyoruz. Trump'ın bir iyi niyet içerisinde olduğunu biliyoruz." dedi.

11.12.2019 19:59 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:24

ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de 403'e karşı 16 oyla geçirdiği 'ye yaptırım yasası, bu kez Amerikan Senatosu'nda. Senato Dışişleri Komitesi, Temsilciler Meclisi'nden geçen metindeki aynı yaptırımları içeren yasa tasarısını görüştü. Yapılan oylamada, Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören tasarı, 18 evet, 4 hayır oyuyla kabul edildi. Bu onay sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kongre'deki süreci takip ediyoruz. Kongreden bu yasa tasarısı geçse de geçmese de bu süreç devam edecek. Bu tasarı daha sonra Başkan'ın önüne geçecek. Önümüzde daha bir süreç var. Trump'ın bir iyi niyet içerisinde olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerce hazırlanan yaptırım tasarısını görüştü. Oylamada 18 evet, 4 hayır oyu çıktı.

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

Bu yaptırım oylamasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kongre'deki süreci takip ediyoruz. Kongreden bu yasa tasarısı geçse de geçmese de bu süreç devam edecek. Bu tasarı daha sonra Başkan'ın önüne geçecek. Önümüzde daha bir süreç var. Trump'ın bir iyi niyet içerisinde olduğunu biliyoruz. Kendisi de ifade etti. Kongre'den geçen yasa olduğu için onun da eli kolu bağlı. Yaptırım yasasındaki 12 maddeden hangisini seçeceği Başkan'ın elinde. Kongre gözlerini ve kulaklarını kapatmış durumda. Bu onunun olup bitmiş olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın

NE OLMUŞTU?

ABD'de Temsilciler Meclisi ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesi, aylar süren pazarlıkların ardından Savunma Bakanlığının politikalarını şekillendiren 738 milyar dolarlık yasa tasarısı üzerinde uzlaşmıştı.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) yeni versiyonu, Rusya ve Çin ile rekabet önlemlerinin yanı sıra Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye de yaptırım öngörüyor. Tasarının Kongre yıl sonu tatiline girmeden bu ay içinde oylanarak yasalaşması bekleniyor.

Tasarıda Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle ortağı olduğu F-35 programından çıkarılan Türkiye'ye F-35 uçaklarının satılması yasaklanarak, bu alımın Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal eden büyük ölçekli bir işlem olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca Başkan Donald Trump'tan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımları yürürlüğe sokması talep ediliyor.

Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:36 Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Ekonomi
20:33 İstanbul'un köylerinde suya yapılan yüzde 400 zamla ilgili İBB'den açıklama: TBMM kararıyla mümkündür - Ekonomi
20:24 Konaklama vergisinin Rus turistlerin Türkiye tercihini etkilemesi beklenmiyor - Ekonomi
20:18 "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni-2019" - Ekonomi
20:06 Ahmet Misbah Demircan'dan inovatif şehir tanımı - Ekonomi
19:59 Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz - Ekonomi
19:22 Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı - Ekonomi
18:13 ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü - Ekonomi
17:07 455 bin Türk'ün kart bilgileri çalındı iddiası doğrulandı - Ekonomi
11.12.2019 20:53:36