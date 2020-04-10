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ABD Senatosu yeni ekonomik destek tasarısında anlaşamadı

ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Amerikan halkının üzerinde oluşturduğu ekonomik etkiyi azaltmak amacıyla Senatoya sunulan yeni teşvik paketleri anlaşmazlık sebebiyle ertelendi.

10.04.2020 04:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 04:40
ABD Senatosu yeni ekonomik destek tasarısında anlaşamadı
ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Amerikan halkının üzerinde oluşturduğu ekonomik etkiyi azaltmak amacıyla Senatoya sunulan yeni teşvik paketleri anlaşmazlık sebebiyle ertelendi.
Cumhuriyetçi ve Demokrat parti tarafından farklı versiyonlar halinde sunulan her iki tasarı da parti üyeleri tarafından engellendi.
İlk olarak Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnel tarafından sunulan ve küçük işletmelere 250 milyar dolar ek destek verilmesini öngören Cumhuriyetçilerin tasarısı Demokratlar tarafından bloke edilirken, buna gerekçe olarak söz konusu desteğin hastane ve yerel yönetimlere verilmesi gerektiği gerekçe gösterildi.
Bunun üzerine McConnel öncülüğündeki Cumhuriyetçi senatörler de Demokrat Parti'nin sunduğu tasarıyı engelleyerek, general kurulun anlaşma sağlanmadan dağılmasına neden oldu.
Diğer yandan her iki partinin de birbirlerini "koronavirüs salgınından zarar gören vatandaşları siyasi emellerine alet etmekle" suçlaması dikkati çekti.
Konuya ilişkin açıklama yapan McConnel, "Ülke böyle bir zamanda gereksiz yere kavgayı veya siyasi manevra yapmayı göze alamaz. Bunu normal bir parti müzakeresi olarak ele almak Amerikalı çalışanların işlerine mal olabilir." ifadelerini kullandı.
Ancak küçük firmalara bir önceki tasarıda yeteri kadar bütçe ayrıldığını savunan Demokrat Senatörler Ben Cardin ve Chris Van Hollen ise Cumhuriyetçilerin Trump'a siyasi olarak puan kazandırmak için uğraştığını ileri sürdü.
Senatonun pazartesi tekrar bir araya gelerek ortak bir tasarı çıkartılması kapsamında müzakerelere devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Güncel
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