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ABD Senatosunun sözde Ermeni soykırım kararı

TBMM Genel Kurulunda ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı kınayan karar metninin kabul edilmesinin ardından siyasi parti grupları adına değerlendirmeler yapılırken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "ABD Senatosunun aldığı karar, sadece uluslararası hukuk ve devletimiz...

13.12.2019 21:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:34ABD Senatosunun sözde Ermeni soykırım kararı
TBMM Genel Kurulunda ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı kınayan karar metninin kabul edilmesinin ardından siyasi parti grupları adına değerlendirmeler yapılırken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "ABD Senatosunun aldığı karar, sadece uluslararası hukuk ve devletimiz nezdinde değil, insanlık vicdanında da yok hükmündedir." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı karar metninin kabul edilmesinin ardından söz isteyen siyasi partilerin grup başkanvekilleri görüşlerini açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Anadolu'da hiçbir insanın dinine, ırkına ve diline bakmaksızın herkesin kardeşçe yaşadığını vurguladı.
ABD Senatosunda alınan kararın hiçbir öneminin olmadığını belirten Akbaşoğlu, "ABD Senatosunun aldığı karar, sadece uluslararası hukuk ve devletimiz nezdinde değil insanlık vicdanında da yok hükmündedir." dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye'nin tartışmaların başladığı ilk günden beri bu işin tarihçilere bırakılmasından yana olduğunu anımsatarak, "Anadolu'da tarih içinde çok üzücü olaylar yaşanmıştır. Ama bizler Türk, Kürt, Boşnak, Gürcü, Arap, Laz ve diğer inanca mensup insanlarla birlikte kardeşçe yaşamasını bilmişizdir. Tarihi olaylar, emperyalistlerin Ortadoğu'daki çıkarlarına malzeme olamaz. Bu tarihçilerin işidir. Türkiye hiçbir emperyal gücün tehdidine pabuç bırakmayacak kadar güçlüdür." diye konuştu.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ABD Senatosunda alınan kararı "hukuku dayanağı olmayan siyasi bir adım" olarak gördüklerini söyledi.
Akçay, "Alınan kararın sinek vızıltısı kadar önemi yoktur. Tarihi olayları siyasetine alet edenler, tarih önünde mahcup olacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombalarıyla masum insanların ölümüne neden olan ABD'dir. ABD, PKK, YPG ve IŞİD gibi terör örgütlerinin hamisidir. Türkiye tüm haksız gerişimlere rağmen Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve küresel siyasette haklı tutumun sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ABD Senatosunun sözde Ermeni soykırımı kararını esefle kınadığını, bu iddiaların hiçbir hukuki değerinin bulunmadığını vurguladı.
Türkkan, "Arkasına aldığı askeri ve ekonomik güçle, tarihçilerin hüküm vermediği bir konuda karar veren hukuk tanımaz ABD'yi şiddetle kınıyorum. Bu topraklarda soykırım yapıldığını söylemek, milyonlarca insanın katledildiğin söylemek aymazlıktır. Soykırım arıyorlarsa Bosna'ya baksınlar." diye konuştu.
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise tezkereye destek vermediklerini belirterek, "ABD'de kabul edilen karar da buradaki bildiri de yaraları sarmaya hizmet etmiyor. Bu girişimleri doğru bulmuyoruz. Böyle manevraları ortaya çıkaran şartları ortadan kaldırmak lazım. Biz bu iddiaların özgürce tartışılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Meclis Başkanvekili Celal Adan ise Meclis'in, aldığı karar ile ABD'ye en iyi cevabı verdiğini, bu olayların Türk milletinin birlik ve beraberliğine öncülük ettiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Kaynak: AA

Politika

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