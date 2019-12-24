Haberler » Dünya » ABD, sıcaktan öldükleri için Ürdün ve Mısır'a artık dedektör köpek göndermiyor - Haberler

ABD, sıcaktan öldükleri için Ürdün ve Mısır'a artık dedektör köpek göndermiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlayıcı tespit eden özel eğitimli köpeklerin ölümüne neden olan sıcak çarpması ve böcek ısırması gibi nedenlerden ötürü bu iki ülkeye gönderilmeme kararı alındığı belirtildi

24.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:51 ABD, sıcaktan öldükleri için Ürdün ve Mısır'a artık dedektör köpek göndermiyor
ABD artık ve Mısır'a dedektör köpek göndermiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlayıcı tespit eden özel eğitimli köpeklerin ölümüne neden olan sıcak çarpması ve böcek ısırmasından dolayı bu iki ülkeye gönderilmeme kararı alındığı belirtildi.

Karar, eylül ayında dedektör köpeklerin en büyük alıcısı olan Ürdün'de görev yapan iki köpeğin sıcak çarpması nedeniyle ölmesinin ardından geldi. Bakanlık Ürdün ve Mısır'da bulunan toplamda 7 köpeğin sıcak çarpması ve böcek ısırması nedeniyle öldüğünün tespit edildiğini duyurdu.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

11:14   Şanlıurfa'nın tarihi "kümbet evleri" turizme kazandırılacak - Haberler
11:13   Son Dakika: Çekmeköy'deki otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
11:10   Derviş Zaim'den genç yönetmenlere "Hata yapmaktan korkmayın" tavsiyesi - Haberler
11:07   Bıçaklanarak öldürülen travesti davasının tek görgü tanığı: "Naz'ın yalvarışını hatırlıyorum. - Haberler
11:03   Ormanda darp sanıklarına tahliye - Haberler
11:01   Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Araçlar yeni düzenlemeye göre çekilecek - Haberler
10:28   Selahattin Demirtaş: Davutoğlu siyasette başarılı olmak için insanları dinlemeli ve öz eleştiri yapmalı - Haberler
10:12   Sigorta şirketlerini dolandıran çetenin lideri ehliyeti olmayan kayınvalidesine bile otomobil aldırmış - Haberler
09:47   Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine, kağıt toplayıcısından ahlaksız teklif: Beraber olalım mı? - Haberler
09:00   Kadıköy'de alevler geceyi aydınlattı - Haberler
24.12.2019 11:21:15