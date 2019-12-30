ABD Şii milislere yönelik saldırının görüntülerini paylaştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütünün Irak'taki üslerine düzenlediği hava saldırısının görüntülerini yayınladı.

Pentagon, insansız hava araçları ile çekilmiş saldırı görüntülerinin Irak'ın batısında yer alan örgüt üsleri olduğunu bildirdi.

2'si Suriye, 3'ü Irak'ta olmak üzere 5 örgüt tesisine yönelik saldırıların Amerikan F-15 savaş uçakları tarafından düzenlendiği belirtildi.

ABD ile İran'ın örtülü savaşı

Pentagon Ketaib Hizbullah örgütünün Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücünün (CJTF-OIR) bulunduğu üslere düzenlediği saldırıya misilleme yaptıklarını açıklamıştı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD kuvvetleri, Irak ve Suriye'deki beş örgüt tesisine karşı, örgütün saldırı düzenleme yeteneğini azaltacak hassas savunma amaçlı saldırılar gerçekleştirdi. Bu tesisler arasında, silah depoları ve örgütün koalisyon güçlerine saldırı planlamak ve yürütmek için kullandığı komuta ve kontrol merkezleri de vardı."

Örgüt, Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, 4 Amerikan askerinin yanı sıra 2 Irak askeri de yaralanmıştı.

ABD'nin hava saldırısında 25 kişi öldü

Şii milis gücü Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi yaptığı yazılı açıklamada, Enbar'daki askeri üslerine ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Rubayavi, ağır yaralıların olduğunu, ölü sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu vurgulamıştı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, ABD'nin Haşdi Şabi'nin 45'inci bölüğüne saldırı düzenlediğini ve bunun "egemenlik ihlali" şeklinde nitelendirmişti.

Irak'ta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için meclise çağrı

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğinde ve meclisteki 2'nci parti konumundaki Fetih Koalisyonu ise ABD'nin saldırısını kınamış ve meclisteki tüm siyasi partilere ABD dahil olmak üzere Irak topraklarındaki tüm yabancı güçlerin çıkarılması için acil bir şekilde karar alınması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA