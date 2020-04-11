Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek

ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeden sınır dışı edilen kişileri geri almayı kabul etmeyen ülkelere vize yaptırımları uygulanmasının önünü açan bir kararname imzaladı.

11.04.2020 05:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 05:26
ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek
ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeden sınır dışı edilen kişileri geri almayı kabul etmeyen ülkelere vize yaptırımları uygulanmasının önünü açan bir kararname imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, Dışişleri ve İç Güvenlik bakanlıklarına gönderdiği yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yeni bir kararname imzaladığını belirtti.
Kovid-19 salgınının tüm dünyada ciddi bir hal aldığını kaydeden Trump, "Kovid-19 salgını döneminde, ABD'den sınır dışı edilen vatandaşlarını ya da kişileri geri almayı reddeden ya da geciktiren ülkeler, Amerikan halkı için kabul edilemez bir sağlık riski doğuruyor. ABD, bu ülkenin kanunlarını ihlal eden yabancı ülke vatandaşlarını sınır dışı etme kararını uygulayabilmelidir." ifadesini kullandı.
Söz konusu kararname kapsamında, İç Güvenlik Bakanlığı, bir ülkenin vatandaşlarını geri almadığını tespit ederse Dışişleri Bakanlığı bu ülkeye yönelik "vize yaptırımları" getirebilecek.
Kararnamede, herhangi bir ülke ismine yer verilmedi.
Trump yönetimi, 21 Mart'ta sınır kurallarını değiştirmiş ve ABD'li yetkililerin yasadışı göçmenleri kolaylıkla sınır dışı edebilmesinin önünü açmıştı. Söz konusu kuralların devreye girmesinin ardından ABD yaklaşık 7 bin göçmeni Meksika'ya geri göndermişti.
ABD, İtalya'ya yardımlara öncelik verecek
Öte yandan Trump, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'ya yönelik yardımlara ilişkin de bir kararname imzaladı.
Trump, kabine üyelerine gönderdiği notta imzaladığı kararname kapsamında ABD yönetiminin ilgili birimlerine, tıbbi kaynak, insani yardım ve diğer yardımları göndererek İtalya'nın koronavirüs mücadelesine yardımcı olması emri verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere’ye yardım yolladı Haberler
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere'ye yardım yolladı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler Haberler
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN’dan bir ihracat başarısı daha Haberler
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha
İstanbul’da koronavirüsü yenen hastalar ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da koronavirüsü yenen hastalar ilk kez görüntülendi
Haberler ›› Güncel ››ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:52: Malezya'da Türkler bedava maske dağıttı - Haber 05:42: Yeni Zelanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Haber 05:34: Yemen'de hükümet ve Husiler birbirlerini ateşkesi delmekle suçluyor - Haber 05:26: ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek - Haber 05:24: Türk Konseyi liderlerinden Kovid-19'a karşı "dayanışma" mesajı - Haber 00:30: İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 22:50: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu - Haber 22:50: Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı - Haber