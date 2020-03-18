ABD, sınırı geçen tüm kaçak göçmenleri Meksika'ya yollayacak
NEW ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde ülkenin güney sınırından kaçak geçen tüm insanları Meksika'ya geri göndermeyi planladığı iddia edildi.
18.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:08
NEW ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde ülkenin güney sınırından kaçak geçen tüm insanları Meksika 'ya geri göndermeyi planladığı iddia edildi.
Associated Press'in (AP) haber ajansına konuşan, ismini açıklamak istemeyen iki yetkili, Trump yönetiminin, yasa dışı göçü engellemek amacıyla sınırı kaçak geçen tüm insanları Meksika'ya göndermek için bir plan hazırlığında olduğunu, son kararın ise henüz verilmediğini söyledi.
Yetkililer, Meksika ve Venezuela'nın Kovid-19'un Güney ve Kuzey Amerika'da yayılımını engellemek adına çok yetersiz kaldığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın böylesi bir salgın tehlikesi durumunda sınırı insanlara ve mal geçişine kapatma yetkisine sahip olduğunu belirtti.
Ulusal Güvenlik Departmanı Sözcüsü Heather Swift, Trump'ın Amerikalıları koronavirüs salgınından korumaya odaklandığını ve tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.
Göçmen destekçisi gruplardan olası karara kınama
Kaçak göçmenleri Meksika'ya geri gönderme kararı henüz çıkmadan göçmenlerle dayanışma gruplarından kınama açıklamaları geldi.
Trump yönetiminin, salgını, zulüm ve baskıdan kaçan insanların sığınma haklarını kısıtlamak amacıyla bahane olarak kullandığını iddia eden Mülteci Koruması İnsan Hakları Birinci Direktörü Eleanor Acer, "Salgınla ilgili kararlar, uzun zamandır sığınma talebinde bulunan göçmenlere sınırı kapatma gündemi olan Trump yönetimi tarafından değil halk sağlığı yetkilileri tarafından yönlendirilmelidir." dedi.
Trump yönetiminin, güney sınırını tamamen kapatma ve Meksika'ya göçmenleri geri gönderme politikasından resmi sığınma talebinde bulunan göçmenlerin etkilenmeyeceği belirtildi.
ABD'nin Meksika sınırını kaçak geçenlerle ilgili geçen yıl toplam 851 bin tutuklama yapmıştı.
Associated Press'in (AP) haber ajansına konuşan, ismini açıklamak istemeyen iki yetkili, Trump yönetiminin, yasa dışı göçü engellemek amacıyla sınırı kaçak geçen tüm insanları Meksika'ya göndermek için bir plan hazırlığında olduğunu, son kararın ise henüz verilmediğini söyledi.
Yetkililer, Meksika ve Venezuela'nın Kovid-19'un Güney ve Kuzey Amerika'da yayılımını engellemek adına çok yetersiz kaldığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın böylesi bir salgın tehlikesi durumunda sınırı insanlara ve mal geçişine kapatma yetkisine sahip olduğunu belirtti.
Ulusal Güvenlik Departmanı Sözcüsü Heather Swift, Trump'ın Amerikalıları koronavirüs salgınından korumaya odaklandığını ve tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.
Göçmen destekçisi gruplardan olası karara kınama
Kaçak göçmenleri Meksika'ya geri gönderme kararı henüz çıkmadan göçmenlerle dayanışma gruplarından kınama açıklamaları geldi.
Trump yönetiminin, salgını, zulüm ve baskıdan kaçan insanların sığınma haklarını kısıtlamak amacıyla bahane olarak kullandığını iddia eden Mülteci Koruması İnsan Hakları Birinci Direktörü Eleanor Acer, "Salgınla ilgili kararlar, uzun zamandır sığınma talebinde bulunan göçmenlere sınırı kapatma gündemi olan Trump yönetimi tarafından değil halk sağlığı yetkilileri tarafından yönlendirilmelidir." dedi.
Trump yönetiminin, güney sınırını tamamen kapatma ve Meksika'ya göçmenleri geri gönderme politikasından resmi sığınma talebinde bulunan göçmenlerin etkilenmeyeceği belirtildi.
ABD'nin Meksika sınırını kaçak geçenlerle ilgili geçen yıl toplam 851 bin tutuklama yapmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Associated Press, Donald Trump, Meksika, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Güncel
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi